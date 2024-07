De knoop is al doorgehakt: Tadej Pogacar heeft beslissing genomen over Olympische Spelen

Tadej Pogacar is dan toch maar een mens. De Sloveense Tourwinnaar is te vermoeid om op 3 augustus deel te nemen aan de olympische wegrit in Parijs. Na de Giro en de Tour kan Pogacar zich niet meer opladen.

In de olympische wegrit zal Pogacar vervangen worden door zijn ploegmaat Domen Novak. Slovenië komt verder nog met Jan Tratnik, Matej Mohoric en Luka Mezgec aan de start. Tratnik rijdt ook de tijdrit.

Of vermoeidheid de enige reden is voor het afzeggen van Pogacar voor de Spelen is niet duidelijk. Zijn verloofde Urska Zigart werd door de Sloveense bond niet geselecteerd, wat Pogacar niet begreep.

"De nationaal kampioene en beste wielrenster van Slovenië mag niet naar Parijs, ik heb er geen woorden voor", zei Pogacar. "De Sloveense kleuren staan je desondanks goed, ik ben altijd trots op je."

Pogacar heeft dit najaar wel een doel gemaakt van het WK in Zürich (29 september). Het heuvelachtige parcours ligt hem perfect, de Sloveen wil graag voor het eerst wereldkampioen worden.

Men's Cycling Team Selector Unveils Names for Paris Olympics. Unfortunately, Tadej Pogačar will not be among them. He will be replaced by national team colleague Domen Novak. We wish Domen all the best and success.



Once again Tadej, congratulations for Tour de France win!