Lotte Kopecky mag na Ronde-hattrick het weigeren van paniek volop in de kijker zetten: "Pogacar is een respectvol man"

Lotte Kopecky is een mooie foto rijker, want net als Tadej Pogacar won ze de Ronde van Vlaanderen in de regenboogtrui. Het is vooral een bewijs van haar mentale sterkte, na de moeizame Dwars door Vlaanderen van afgelopen woensdag.

Op de persconferentie achteraf kon Kopecky de tijd nemen om al haar overwinningen in De Ronde te vergelijken. "Bij die eerste kreeg ik een heel mooie lead-out van Chantal Van den Broek-Blaak. De tweede overwinning kwam er na een solo, dat was best lastig. De overwinning van vandaag was gewoon weer helemaal anders."

Na Dwars door Vlaanderen zei Kopecky zelf nog dat ze niet gepresteerd had zoals verwacht. Enkele dagen later had ze ineens wel goede benen. "Het is logisch dat ik met twijfels zat. Dan komt het erop neer wat je doet met die twijfels. Op bepaalde vlakken heb ik wel al de ervaring om de koers van voorbije woensdag niet te veel te laten meespelen. Het beste voorbeeld is hoe ik vorig jaar nog Parijs-Roubaix won."

Kopecky weet dat paniek slechte raadgever is

Het is wel niet iedereen gegeven om zo te reageren. "Ik had kunnen beginnen panikeren en mij afvragen: wat is er nu aan de hand? Dat had mij ook niet geholpen naar de Ronde van Vlaanderen toe. Ik moest accepteren dat ik nog niet helemaal hersteld was van het geleverde werk. Bij de ploeg weten ze ook hoe ik mentaal een beetje denk."

Kopecky is bij SD Worx-Protime inderdaad uitstekend omringd. "Ik kom goed overeen met de andere dames maar ook met de ploegleiding. Deze reactie reflecteert de sfeer in het team. Er was geen reden tot paniek." Dat is ook wel gebleken: ze beheerste de sprint tegen Ferrand-Prévot, Lippert en Niewiadoma tot in de puntjes. Daardoor mocht ze als winnares Pogacar vergezellen op het podium.

Pogacar doet verhaal van zijn koers

Wat heeft hij haar zoal verteld? "Niet zo veel. Tadej is een heel respectvol man. Hij heeft uitgelegd hoe zijn koers verlopen was, want ik had geen idee of hij met een solo of in de sprint gewonnen had. Het is wel speciaal om het podium met Tadej te delen terwijl we allebei die regenboogtrui aan hebben. Ik ben niet snel starstruck, maar morgen ga ik toch eens rustig door de foto's gaan."