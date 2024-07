Wil Pogacar statement maken? "Deelname aan de Olympische Spelen niet 100% zeker"

Tourwinnaar Tadej Pogacar is voor Slovenië geselecteerd voor de olympische wegrit in Parijs. Toch is het niet 100% zeker dat hij daar effectief aan de start zal staan.

Zal de beste renner ter wereld wel deelnemen aan de Olympische Spelen? Tourwinnaar Tadej Pogacar twijfelt volgens het Italiaanse Bicisport aan zijn deelname aan de wegrit in Parijs. En daarvoor zijn twee redenen.

Ten eerste vermoeidheid. Pogacar heeft al 52 koersdagen op de teller staan in 2024, de Sloveen reed met de Giro en de Tour al twee grote rondes dit jaar. Het zou dan ook niet onlogisch zijn dat Pogacar even wat wil rusten.

Een tweede reden zou de commotie zijn over de niet-selectie van zijn verloofde Urska Zigart zijn. De regerende Sloveense kampioene op de weg en in het tijdrijden mag niet mee naar Parijs, Pogacar uitte daar zijn ongenoegen over.

WK en Lombardije zeker, twijfel over Spelen

Johnny Carera, een van de managers van Pogacar, gaf meer uitleg over het programma van Pogacar. "We zullen de komende dagen een beslissing nemen. Het WK is zeker, dat is zijn andere grote doel. En ik denk dat hetzelfde gezegd kan worden voor Lombardije."

"Maar ik zou zijn aanwezigheid op de Olympische Spelen niet voor honderd procent garanderen. Gezien zijn status zou hij mee moeten doen om te winnen, maar we hebben het over een unieke race die al over tien dagen gereden wordt."