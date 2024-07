Een goede aanwinst? 'Soudal Quick-Step wil nieuwe meesterknecht voor Evenepoel binnenhalen'

Soudal Quick-Step maakte dit jaar bergop indruk in de Tour. Patrick Lefevere is echter aan een nog betere ploeg voor kopman Remco Evenepoel aan het werken.

De klimtrein van Soudal Quick-Step in de laatste bergetappe in de Tour was redelijk indrukwekkend. Met Gianni Moscon, Jan Hirt, Ilan Van Wilder en Mikel Landa had Remco Evenepoel vier ploegmaats voor zich.

Volgens La Gazzetta dello Sport is de 33-jarige Jan Hirt wel op weg naar de uitgang bij Soudal Quick-Step. De Tsjech zou de ploeg van Patrick Lefevere na twee jaar verlaten voor Israel-Premier Tech. Hirt werd dit jaar 8ste in de Giro.

Ook de Italiaan Fausto Masnada (30) is op weg naar de uitgang. Hij is geen vast pion in de klimtrein van Evenepoel en kampte de afgelopen jaren met blessures. Masnada zou op weg zijn naar het Zwitserse Q36.5.

Wout Poels naar Soudal-Quick-Step?

De komst van Valentin Paret-Peintre (23) is al even een publiek geheim. De Fransman won dit jaar een rit in de Giro. Volgens Sporza is ook Wout Poels (36) een optie. Hij is einde contract bij Bahrain-Victorious. Poels was in het verleden al meesterknecht voor Froome.

De Nederlander gaf bij Wielerflits aan dat hij nog één of twee jaar wil doorgaan. "Mijn niveau is nog heel goed. Je stopt maar één keer en ik vind het nog heel leuk om te doen. Ik heb geen hekel aan trainen en trainingskampen en vind koersen nog altijd mooi", zei Poels.