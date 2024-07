Wout van Aert "verrast" na verkenning olympisch parcours én geeft uitleg over vol voorwiel

Wout van Aert is niet de topfavoriet voor de olympische tijdrit van zaterdag, maar gaat wel voor een medaille. Hij gaf ook meer uitleg over zijn opvallend voorwiel op training.

Met Filippo Ganna, Joshua Tarling en Remco Evenepoel zijn er drie duidelijke favorieten voor de olympische tijdrit in Parijs. Wout van Aert behoort al een tijd niet meer tot de absolute wereldtop, maar probeert wel te verrassen.

Samen met Remco Evenepoel en Lotte Kopecky verkende Van Aert woensdag drie keer het parcours. "Het is een supersnel parcours" citeerde VTM Nieuws Van Aert donderdag op zijn persconferentie.

Van Aert geeft uitleg over vol voorwiel

"Ik was wel verrast door de staat van het wegdek." Dat wegdek is volgens Van Aert niet in de staat die je verwacht op zo'n groot evenement. Het wordt dus opletten in de straten van Parijs. En misschien vooral voor Van Aert.

Hij dook donderdagochtend op met een vol voorwiel op training. "Ik ben hier natuurlijk niet om materiaal uit te testen, maar ik denkt dat het een goede optie kan zijn." De weersomstandigheden, vooral de wind, moeten wel gunstig zijn.

Van Aert beseft ook zelf dat hij eerder een outsider is voor de tijdrit van zaterdag. "Ik ben zeker geen favoriet, want er zijn enkele jongens opgestaan, waaronder Remco, die een betere tijdrijder zijn dan ikzelf."