Alweer raak voor UAE Team Emirates, maar ook een Belg maakt indruk

Marc Hirschi heeft de tweede rit in de Ronde van Tsjechië gewonnen. In de slotkilometer reed hij weg van alles en iedereen. En zo was het voor de zoveelste keer dit seizoen raak voor UAE Team Emirates.

Na een eerste etappe voor de sprinters was het in de tweede etappe in de Ronde van Tsjechië ook meteen klimmen geblazen. De slotklim was er eentje van bijna tien kilometer aan meer dan vijf procent stijgingspercentage.

En dus werd het een moeilijke race voor iedereen om mee om te gaan. Uiteindelijk zou zich een elitegroep afscheiden om voor de zege te gaan strijden. Onder meer Julian Alaphilippe had nog eens een begenadigde dag.

Ook onze landgenoot Kamiel Bonneu deed voorin aardig mee, maar in de slotkilometers was hij eraan voor de moeite. Net als Alaphilippe en de rest overigens, want UAE Team Emirates besloot nog eens een showtje op te voeren.

Hirschi grijpt de macht

Marc Hirschi zette met een solo in de slotkilometer de rit en het klassement naar zijn hand, Diego Ulissi maakte het feestje voor het team compleet door ook nog eens de tweede plaats weg te kapen voor de neus van de andere renners.

Sergio Higuita vervolledigde het podium, onze landgenoot Bonneu eindigde knap negende in de daguitslag. Hirschi neemt de leiderstrui over van Luke Lamperti. Zaterdag en zondag staan er nog twee pittige etappes op het programma.