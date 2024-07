Lotto Dstny vol bewondering over toptalent Jarno Widar (18): "Dat staat buiten kijf"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotto Dstny heeft met Jarno Widar (18) het grootste Belgische talent van dit moment in handen. Sportief manager Kurt Van de Wouwer is dan ook onder de indruk.

Jarno Widar is nog maar 18 jaar en bezig aan zijn eerste jaar bij de beloften, maar toch won hij al enkele hoog aangeschreven rittenkoersen. De Ronde van de Isère, de Giro Next Gen en de Ronde van Val d’Aosta-Mont Blanc staan al op zijn palmares.

De toekomst van Widar ziet er rooskleurig uit, zelf droomt hij bijzonder groot. Zelfs wil hij Tadej Pogacar, de allerbeste renner van dit moment, gewoon verslaan. Al zal dat toch pas over een paar jaar zijn.

Widar is term een toptalent waardig voor Van de Wouwer

Widar wordt pas in 2026 prof bij Lotto Dstny, waar hij nog een contract heeft tot eind 2027. Sportief manager Kurt Van de Wouwer is onder de indruk van zijn goudhaantje. "Een toptalent? Zeer zeker", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Widar heeft een goede tijdrit, ook op het vlakke. En volgens Van de Wouwer rijdt niemand van zijn leeftijd sneller bergop. "Ik zit toch al een paar jaren in het wereldje, maar iemand als Jarno heb ik nog maar zelden gezien."

Van de Wouwer noemt Pogacar en de Tour, het allerhoogste in het wielrennen, nog niet. "Dat is nog een ander paar mouwen. Maar dat Jarno een heel groot talent is, staat buiten kijf."