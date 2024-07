Nederlandse ploeggenotes Vollering en Wiebes waarschuwen Kopecky voor Olympische Spelen

Net als de mannen strijden de vrouwen zaterdag om de olympische titel tijdrijden. Volgende week zondag, een dag na de mannen, werken ze dan hun wegrit af.

Lotte Kopecky rijdt het hele jaar samen met sterke rensters zoals Demi Vollering, Lorena Wiebes, Niamh Fisher-Black of Blanka Vas, op grote kampioenschappen zijn het haar tegenstanders. Dat is op de Olympische Spelen niet anders.

Demi Vollering heeft van de Spelen een belangrijk doel gemaakt. De Nederlandse zat de voorbije weken op hoogtestage. "Daar was ik alleen bezig met trainen, eten, slapen, rusten en herstellen", zegt ze bij In de Leiderstrui.

Vollering in dienst van Wiebes op de Spelen?

Al vindt Vollering het wel moeilijk om ambities uit te spreken. "Op de tijdrit weet ik nog niet zo goed waar ik sta, maar top vijf zit er zeker wel in. Het parcours van de wegwedstrijd is niet echt op mijn maat, het ligt mijn ploeggenote Wiebes beter."

Wiebes is de snelste vrouw van het hele peloton en Kopecky zal dus van haar af moeten. "De Olympische Spelen zijn een hoofddoel in mijn carrière. Ik ga voor goud. Ik vind in Parijs een parcours dat me moet liggen."

Het wordt voor de Nederlanders zaak om het beter aan te pakken dan drie jaar geleden in Tokio. Toen misrekenden ze zich op Anna Kiesenhofer, die met meer dan een minuut voorsprong won op Annemiek van Vleuten.