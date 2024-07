Starttijden olympische tijdrit: Lotte Kopecky om 15u09, Remco Evenepoel als allerlaatste

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Drie Belgen verdedigen zaterdag de Belgische kleuren in het tijdrijden. Lotte Kopecky, Wout van Aert en Remco Evenepoel strijden voor een medaille in Parijs.

Op een parcours van 32,4 kilometer met 125 hoogtemeters wordt de Olympische tijdrit afgewerkt. Er zijn ook maar zo'n 13 bochten, waardoor het parcours technisch niet te moeilijk is. De grote motoren zijn in het voordeel.

Bij de vrouwen is de Amerikaanse Chloe Dygert de topfavoriete. Dygert reed met de Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen wel nog maar drie koersen dit jaar. De Amerikaanse is de huidige wereldkampioene tijdrijden.

Ellen van Dijk wordt haar grootste uitdager. De Nederlandse brak recent haar enkel, maar kan wel starten. In Rio werd Van Dijk vierde, de Spelen in Tokio moest ze missen. Een medaille is het doel voor de drievoudige wereldkampioene.

Evenepoel vs Tarling en Ganna

Bij de mannen wordt het een driestrijd tussen Europees kampioen Joshua Tarling, wereldkampioen Remco Evenepoel en tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. Wout van Aert is een outsider voor de medailles.

Het IOC heeft ondertussen de starttijden bekendgemaakt voor de Olympische tijdrit. Lotte Kopecky start om 15u09, Wout van Aert om 17u06'30" en Remco Evenepoel als laatste om 17u21'30".

Olympische tijdrit favorieten vrouwen

14u30:00: Urksa Pintar (Sln)

14u36:00: Cecilie Uttrup Ludwig (Den)

14u49:30: Mieke Kröeger (Dui)

14u57:00: Audrey Cordon-Ragot (Fra)

14u58:30: Emma Norsgaard (Den)

15u00:00: Ellen van Dijk (Ned)

15u06:00: Anna Kiesenhofer (Oos)

15u09:00: Lotte Kopecky (Bel)

15u10:30: Elisa Longo Borghini (Ita)

15u13:30: Juliette Labous (Fra)

15u15:00: Demi Vollering (Ned)

15u16:30: Anna Henderson (GBr)

15u18:00: Christina Schweinberger (Oos)

15u19:30: Grace Brown (Aus)

15u21:00: Chloe Dygert (VS)

Olympische tijdrit favorieten mannen

16u32:00: Amir Ansari (EOR)

16u33:30: Jan Tratnik (Sln)

16u47:00: Michal Kwiatkowski (Pol)

16u53:00: Biniam Girmay (Eri)

16u54:30: Kevin Vauquelin (Fra)

16u56:00: Mattias Skjelmose (Den)

16u57:30: Soren Waerenskjold (Noo)

16u59:00: Derek Gee (Can)

17u00:30: Daan Hoole (Ned)

17u02:00: Stefan Bissegger (Zwi)

17u03:30: Magnus Sheffield (VS)

17u06:30: Wout van Aert (Bel)

17u09:30: Lucas Plapp (Aus)

17u11:00: Tobias Foss (Noo)

17u12:30: Mikkel Bjerg (Den)

17u14:00: Nelson Oliveira (Por)

17u15:30: Joshua Tarling (GBr)

17u17:00: Stefan Küng (Zwi)

17u18:30: Brandon McNulty (VSt)

17u20:00: Filippo Ganna (Ita)

17u21:30: Remco Evenepoel (Bel)