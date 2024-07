Kon Kopecky medaille pakken zonder valpartij en fietsprobleem? Analiste velt haar oordeel

Lotte Kopecky moest in de olympische tijdrit tevreden zijn met de zesde plaats. Een valpartij onderweg fnuikten haar kansen voor het podium.

Aan de Australische Grace Brown was er niets te doen, Lotte Kopecky moest bijna twee minuten toegeven op haar. Het podium had er misschien wel in gezeten, want Kopecky strandde op 24 seconden.

Ze kwam onderweg ten val en had nadien last van haar rem die sleepte. Kopecky dacht eraan om te wisselen van fiets, maar deed dat uiteindelijk niet. Achteraf verbeet Kopecky dan ook de ontgoocheling na haar zesde plaats.

De Vries begrijpt teleurstelling Kopecky

Had Kopecky zonder die val wel in de buurt van het podium gekomen zijn? "Ze zat snel weer op de fiets, dus dat heeft geen 24 seconden geduurd", zei analiste Marijn de Vries achteraf bij Sporza.

"Ze zei ook wel dat haar rem sleepte, dus dan verlies je wel tijd. Ik kan me dus wel voorstellen dat dat alles samen voor zoveel vertraging gezorgd heeft." En Kopecky was na haar val misschien ook wat voorzichtiger in de bochten.

"Maar ondanks alles wel een ongelofelijke tijdrit gereden en dan voel je wel dat het er misschien inzat. Dan is die teleurstelling natuurlijk gigantisch. Maar dat goede gevoel kan ze wel meenemen naar de wegrit van volgende week zondag."