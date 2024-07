Lotte Kopecky reageert bijzonder ontgoocheld na valpartij en zesde plaats in olympische tijdrit

Lotte Kopecky heeft niet voor een eerste Belgische medaille kunnen zorgen op de Olympische Spelen in Parijs. Ze kwam onderweg ten val en moest vrede nemen met de zesde plaats.

Het voorbije jaar legde Lotte Kopecky zich helemaal toe op het tijdrijden, om op de Olympische Spelen in Parijs ook in het tijdrijden een gooi te doen naar een medaille. Dat lukte niet voor de Belgische kampioene.

Kopecky kwam onderweg ten val, maar sprong wel weer snel op haar fiets. Ze werd uiteindelijk zesde op bijna twee minuten van winnares Grace Brown, het verschil met nummer drie Dygert was wel maar 24 seconden.

Kopecky teleurgesteld na zesde plaats

"Ik was heel voorzichtig op het ronde punt en dacht dat ik er voorbij was, maar naar mijn gevoel ga ik gewoon met twee wielen onderuit", reageerde Kopecky bij Sporza. "Heel jammer, want ik was wel goed onderweg."

"Die val speelde wel wat in mijn hoofd, maar ik zat perfect op schema. Ik had echt niet het gevoel dat ik over de limiet ging. Op zich heb ik wel een heel goede tijdrit gereden, maar ja..."

"Ik hoopte stiekem op een medaille en ik denk dat dat er met mijn vermogens van vandaag in zou gezeten hebben." Toen Kopecky te horen kreeg dat ze op 25 seconden van brons strandde, was de ontgoocheling zichtbaar. "Dat is jammer, ik kan daar niets meer over zeggen."