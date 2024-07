Bondscoach Vanthourenhout lovend over Van Aert en Evenepoel: "Zij overschrijden die regels"

Bondscoach Sven Vanthourenhout was natuurlijk in de wolken met twee medailles in het tijdrijden. Hij kon dan ook niet anders dan tevreden zijn achteraf.

Dat Remco Evenepoel met zijn gouden medaille en Wout van Aert met brons samen op het podium stonden, was historisch. Maar liefst 72 jaar geleden was het al geleden dat dat nog eens gebeurde. Bondscoach Sven Vanthourenhout was dan ook in de wolken. "Stiekem droom je van dit scenario, maar dat ze dit kunnen waarmaken is nog iets anders", zegt Vanthourenhout bij Sporza. De bondscoach zag hen als medaillekandidaten en dat gebeurde ook. Van Aert en Evenepoel vegen twijfels van tafel Vooraf waren er wel twijfels aan de kansen van Evenepoel en Van Aert. In tegenstelling tot Ganna en Tarling hadden zij wel de Tour de Tour in hun benen. Maar daar leken ze allebei geen last van te hebben. Die twijfels hebben ze echter allemaal van tafel geveegd. "Zij overschrijden die regels. Het zijn machines in hun hoofd en werken hard voor dit moment. Op dat vlak zijn het precies robots." Met deze medailles hebben de Belgen nu vertrouwen getankt voor de wegrit van volgende week zaterdag. "Zeker, dit hebben we nu al. Dat geeft voor zowel Remco als Wout vertrouwen en rust voor de wegrit", zei Vanthourenhout nog.