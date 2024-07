Had Pogacar Evenepoel van gouden medaille kunnen houden? De Cauwer velt zijn oordeel

Remco Evenepoel heeft met een gouden medaille in het tijdrijden nog maar eens zijn kwaliteiten getoond. José De Cauwer schat hem dan ook bijzonder hoog in.

Zelfs met maar vijf volle rustdagen na de Tour de France maakte Remco Evenepoel korte metten met de concurrentie. Filippo Ganna en Joshua Tarling hadden zich specifiek voorbereid, maar moesten tevreden zijn met plek twee en vier.

Evenepoel heeft in het tijdrijden nu de titel gepakt op het BK, EK, WK en de Olympische Spelen alsook een tijdrit gewonnen in de Giro, Tour en Vuelta. Op zijn 24ste heeft hij tegen de klok al alles bereikt.

José De Cauwer schat Evenepoel dan ook heel hoog in. "In het huidige wielrennen is Remco absolute top. Pogacar deed niet mee, maar ik denk dat hij op dat parcours Remco niet verslagen had", zegt De Cauwer bij Sporza.

De Cauwer tipt Evenepoel voor wegrit Spelen

En niet alleen in het tijdrijden is Evenepoel top, maar ook in eendagswedstrijden. Onder meer in wedstrijden zoals de Clasica San Sebastian en Luik-Bastenaken-Luik staat Evenepoel er altijd.

Zaterdag staat er natuurlijk nog zo'n wedstrijd op het programma, met de wegrit op de Spelen. "Pas maar op voor volgende week zaterdag. Er is niemand die op het vlakke sneller kan rijden dan Remco Evenepoel."