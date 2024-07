Alleen maar topkoersen in 2025: Patrick Lefevere onthult het programma van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is aan een uitstekend seizoen bezig met heel wat mooie overwinningen. Patrick Lefevere geeft al een inkijk in het programma voor 2025.

De teller van Remco Evenepoel qua zeges staat in 2024 op zeven. Hij won de Figueira Champions Classic, de tijdrit en het eindklassement in de Algarve, een rit in Parijs-Nice, een tijdrit in de Dauphiné en de Tour en de olympische tijdrit.

Evenepoel zag wel een deel van zijn seizoen in het water vallen door zijn val in de Ronde van het Baskenland. Zo kon hij niet deelnemen aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, die laatste koers won Evenepoel in 2022 en 2023.

Programma Remco Evenepoel 2025

Wat 2025 betreft zal Evenepoel nog wat meer topkoersen rijden. "Het idee is dat Remco in 2025 Milaan-Sanremo en ook de Ronde van Vlaanderen te laten ontdekken", zegt Patrick Lefevere bij La Dernière Heure. Het wordt het debuut van Evenepoel in die twee monumenten.

Evenepoel zou in het voorjaar ook Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico rijden en voor de Ronde van Vlaanderen nog in een Vlaamse klassieker aan de start staat zoals Dwars door Vlaanderen of de E3 Saxo Classic.

Na de Ronde van Vlaanderen zou Evenepoel zich opnieuw focussen op Luik-Bastenaken-Luik, daarna wordt het Tour weer het hoofddoel. Dit jaar was hij al derde, volgend jaar wil probeert hij Pogacar en Vingegaard het vuur aan de schenen te leggen.