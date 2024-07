Ondanks een breuk: Belgen spreken straffe ambities uit voor olympische mountainbike

Na de vrouwen zondag is het maandag aan de mannen in het mountainbiken. Ook met Belg Jens Schuermans, die onlangs nog een breuk in zijn hand opliep.

Zo'n tien dagen geleden brak mountainbiker Jens Schuermans een handwortelbeentje, waarvoor hij meteen onder het mes ging. Hij wilde er absoluut bij zijn op de Olympische Spelen en komt maandag om 14u aan de start. "Het gaat goed met Jens. In de mate van het mogelijke, natuurlijk", zegt bondscoach Filip Meirhaeghe bij Belga. "Jens heeft deze week een paar keer op het parcours getraind. Zaterdag is de training goed verlopen, zondag ook." Stevige Belgische ambities in mountainbiken Begin vorige week hoopte Schuermans enkel om al te kunnen starten in het mountainbiken en ook te kunnen uitrijden, nu hoopt hij al op een resultaat. "Dat wil zeggen dat zijn pols goed voelt", zegt Meirhaeghe. Naast Schuermans zal ook nationaal kampioen Pierre de Froidmont België vertegenwoordigen in het mountainbiken. De bondscoach mikt met Schuermans en De Froidmont op een olympisch diploma. "Realistisch gezien zijn ze alle twee in staat om in de top acht te rijden. Laat ons gaan voor één Belg in de top acht, het maakt me niet uit wie van de twee dat is", besluit de bondscoach nog.