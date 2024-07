Pidcock zet Fransen op hun plaats na boegeroep, Koretzky spreekt klare taal over manoeuvre

Tom Pidcock heeft in het cross-country mountainbiken zijn olympische titel verlengd. Achteraf was er wat discussie over het winnende manoeuvre van de Brit in de absolute slotfase.

Door een lekke band moest Tom Pidcock een gat van zo'n 40 seconden dichtrijden op de Fransman en thuisrijder Victor Koretzky. Dat lukte de titelverdediger en in de laatste ronde werd het een heerlijk duel tussen Pidcock en Koretzky.

De Fransman kon Pidcock even lossen, maar maakte daarna een foutje. In het bos ging Pidcock Koretzky met een ultieme move voorbij, de Fransman verloor zijn evenwicht en Pidcock knalde onder luid boegeroep naar olympisch goud.

Pidcock over Frans boegeroep

"Ik was op het einde aan het zoeken naar een klein gaatje. Dat is wat ik altijd heb gedaan. Ik weet dat er mensen zijn die het anders bekijken, en het is jammer dat de Fransen boe riepen. Het is natuurlijk jammer voor hem, maar het zijn de Olympische Spelen", zei Pidcock achteraf.

"Ik heb een kleine onzorgvuldige fout gemaakt tijdens de afdaling", reageerde Koretzky bij de Franse televisie. "Mijn fiets raakte wat gravel, en die fout heeft me de gouden medaille gekost."

Koretzky toonde zich wel groot in de nederlaag en over het manoeuvre van Pidcock. "In het stukje bos raakt Pidcock me aan, en daarmee maakt hij mijn schoen los. Het was moeilijk om daarna iets te doen, maar hij is een grote kampioen."

Fout van Koretzky en manouevre van Pidcock

#Paris2024 / #MountainBike

L’image de πŸ‡«πŸ‡· Victor Koretzky qu’on a pas vu… il a mis pied à terre ! pic.twitter.com/fg5eFXvvag — Renaud Breban (@RenaudB31) July 29, 2024