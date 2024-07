UCI-voorzitter bevestigt olympisch nieuws voor veldrijders, maar wijst ook nog op probleem

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het veldrijden zou op de Olympische Winterspelen van 2030 zijn debuut kunnen maken als olympische sport. UCI-voorzitter David Lappartient bevestigt nu dat eraan gewerkt wordt.

Enkele Franse media kwamen met het bericht dat veldrijden een olympische sport zou worden. Dat nieuws kwam er de voorbije jaren wel al meer, maar nu lijkt er toch echt schot in de zaak te komen.

Volgens Le Dauphiné Libéré slaan David Lappartient, voorzitter dan de Internationale Wielerunie (UCI) en het Frans olympisch comité, en Sebastian Coe, CEO van de internationale atletiekfederatie World Athletics, de handen in elkaar.

Lappartient over veldrijden op Winterspelen 2030

Zij willen zowel veldrijden als veldlopen op de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen op het programma krijgen. "We hebben die inmiddels ook al aangekaart bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC), die er vanaf 2025 redelijk snel werk van wil maken", zegt Lappartient.

Er wordt achter de schermen al gepraat, maar officieel is het nog allemaal niet. "Hoe dan ook zullen we flexibel en inventief moeten zijn", aldus Lappartient in Le Dauphiné Libéré.

"Een sportdiscipline op de Winterspelen moet volgens het olympisch charter in principe altijd op sneeuw of ijs worden betwist. Het valt te bezien of daar uitzonderlijk kan van worden afgeweken. Veldrijden en veldlopen zouden hoe dan ook dezelfde site kunnen delen."