Het beste moet nog komen op de Spelen: bondscoach spreekt straffe taal over Kopecky

Lotte Kopecky greep mede door een valpartij in de olympische tijdrit naast een medaille. Toch hoeft ze zich geen zorgen te maken over de wegrit en het omnium.

Dat Kopecky zesde werd in het tijdrijden was een teleurstelling, maar ze was ook de discipline waarin er het minst een medaille werd verwacht van haar. Op de weg en in het omnium is Kopecky wel een medaillekandidaat.

De olympische tijdrit moet haar ondanks de zesde plaats toch hoop geven. Tussen het tweede tussenpunt en de finish schoof Kopecky nog op van plek acht naar zes en liep ze ook in op Labous en Vollering, die vierde en vijfde werden.

Kopecky in topvorm op de Spelen

Bondscoach Ludwig Willems heeft dan ook goed nieuws wat de wegrit van komende zondag betreft. "Lotte had tijdens de tijdrit constant het gevoel dat ze met overschot fietste", zegt Willems bij Het Laatste Nieuws.

"Ze hield zich constant aan het ‘pacing plan’ en haalde makkelijk haar vooropgestelde waarden, ook al lagen die in de slotfase zeer hoog." Kopecky zelf sprak over "haar beste vermogens ooit in een tijdrit."

Dat belooft dus het beste voor de wegrit van komende zondag, waar Kopecky een van de topfavorieten is. Op 11 augustus rijdt Kopecky ook het omnium op de piste, daar maakt ze ook kans op een medaille.