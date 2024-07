Vader Evenepoel wil iets rechtzetten: "Iedereen verwijt Remco dat, maar het tegendeel is waar"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel heeft in het begin van zijn carrière soms problemen gehad met zijn imago. Volgens zijn vader Patrick hebben critici dan ook een verkeerd beeld van zijn zoon.

In de beginjaren had Remco Evenepoel vaak het hart op de tong en zei hij vaak meteen wat hij dacht. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen, omdat de uitspraken van Evenepoel soms scherp overkwamen.

Evenepoel heeft zijn imago de voorbije jaren echter kunnen verbeteren, mede door zijn prestaties. Zo werd hij wereldkampioen op de weg en in het tijdrijden en recent ook derde in de Tour en olympisch kampioen tijdrijden.

Slecht imago van Remco Evenepoel is fout

Volgens vader Patrick Evenepoel heeft 'Ongeremd', een boek over Remco's jeugdjaren, ook geholpen bij het verbeteren van zijn imago. "Het was onze bedoeling om mensen met dat boek te laten zien wie hij echt is", zegt hij bij HUMO.

"Ze vonden hem arrogant. Dat dateert van vroeger. Remco met de jeugd van Anderlecht aankwam, was het ook: 'De dikke nekken zijn daar.'"Als renner kreeg Evenepoel vaak het etiket dat hij sprak als een voetballer.

"Iedereen verwijt Remco dat hij alleen aan zichzelf denkt. Het tegendeel is waar: hij denkt te veel aan anderen." Zo had Evenepoel een ploegmaat bij Anderlecht die vaak niet meer kon trainen van de honger omdat hij thuis te weinig eten kreeg. "Dat greep Remco enorm aan: hij nam dan eten mee voor die jongens."