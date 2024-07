Heeft Wout van Aert op de fiets de ogen gesloten voor een snelheidsbeperking?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is aftellen naar de eerstvolgende activiteiten van Wout van Aert in Frankrijk, want die olympische wegrit begint nu echt wel dichtbij te komen. Na zijn verrassend sterke prestatie in de tijdrit laait de hoop op een medaille of zelfs de titel in de wegrit weer op.

Wout van Aert is na de tijdrit voor enkele dagen naar België teruggekeerd, maar heeft daar niet stilgezeten. U kon al lezen hoe Van Aert gisteren nog een pittige training van om en bij de zes uur afwerkte. Hij stak hierbij zelfs even de grens met de noorderburen over en passeerde volgens zijn Strava-account onder meer door Eindhoven. In de Nederlandse stad kun je al eens gebied doorkruisen met opvallende regels. Dat laat één van zijn volgers op Strava weten als reactie op het bekijken van de gegevens van de trainingsrit. "Dwars door mijn oude woonwijk Meerhoven (Eindhoven) waar voor elk verkeer, ook voor de fietsers, max. 30 kilometer per uur geldt." Van Aert geniet voordeel van de twijfel Een maximale snelheid voor een fietser, het klinkt ons vreemd in de oren. Daar is dat blijkbaar wel van kracht. Het doet de vraag rijzen of Wout van Aert zich wel aan deze snelheidsbeperking heeft gehouden. Misschien wel, er is immers geen manier om dat te controleren. Van Aert geniet dan ook het voordeel van de twijfel. Een serieus stevige training vandaag voor Wout van Aert en dan is er iemand die onderstaande commentaar op zijn strava zet. Een sorry lijkt mij meer dan gepast @WoutvanAert 😂 pic.twitter.com/MtKLZnMuTz — Christophe Diels ©️ (Geen expert) (@denbokkerijder) July 30, 2024 Anderzijds is het moeilijk denkbaar dat een profrenner ineens minder dan 30 kilometer gaat rijden. We weten wel welke afstand Van Aert in totaal heeft afgelegd en hoe lang hij daar precies over heeft gedaan. In 5 uur, 59 minuten en 58 seconden heeft hij 227,4 kilometer gereden. Cijfers waar de rekenwonders onder ons wat mee kunnen. Olympische wegrit lonkt voor Van Aert Van Aert heeft dus iets minder dan 40 kilometer per uur gereden tijdens deze trainingstocht. Zolang hij in de olympische wegrit maar snel genoeg rijdt.