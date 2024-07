📷 Alles op alles voor olympisch goud: Van Aert traint bijzonder stevig, Evenepoel bewust iets minder

Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn na hun olympische medailles even naar huis vertrokken. Stilzitten doen de twee Belgische kopmannen echter niet.

Van Aert en Evenepoel kregen even tijd met hun familie na de olympische tijdrit. "Remco had zijn vrouw Oumi niet meer gezien sinds de start van de Tour", zei Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC, in Paris by Night.

"Wout had zijn gezin na de Tour wel twee dagen in Nice gezien, maar was ook al lang niet meer thuis geweest. Ze kunnen thuis nu even ontspannen en woensdag komen ze dan samen met Jasper Stuyven en Tiesj Benoot terug."

Van Aert traint stevig, Evenepoel iets rustiger

Zoveel tijd voor hun familie was er nu ook niet, want Van Aert en Evenepoel moesten natuurlijk ook nog trainen. En dat deden ze dinsdag allebei in België, Van Aert maakte er een bijzonder stevige rit van.

Vanuit zijn woonplaats Herentals vertrok Van Aert al iets na 9 uur richting Eindhoven voor een tocht van 227 kilometer die net geen zes uur duurde. Van Aert haalde een gemiddelde van net geen 38 km/u, maar reed wel een deel achter de brommer.

Evenepoel ging op pad met jeugdvriend Siebe Roesems (Alpecin-Deceuninck Devo Team) voor een training van zo'n 100 kilometer in net geen drie uur. Zij hielden het bij een gemiddelde van 34 km/u. Woensdag staat er wel een lange training op het programma van Evenepoel.