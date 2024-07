Het Tom Pidcock-kamp geeft Van der Poel, Van Aert en Evenepoel een stevige waarschuwing

Van der Poel, Van Aert en Evenepoel zijn de mannen uit de Lage Landen die mogen dromen. Pidcock doet dat met het oog op de olympische wegrit ook. Zeker nu hij in het mountainbiken weer goud heeft behaald.

Mathieu van der Poel kan pieken als geen ander en heeft van de olympische wegrit de voorbije maanden een hoofddoel gemaakt. Op basis hiervan is hij misschien wel de topfavoriet. Bij Evenepoel en Van Aert groeit het geloof wellicht na hun tijdrit.. Ze krijgen alleen een waarschuwing: ook met Pidcock moeten ze rekening houden.

Daar zijn ze in Engeland van overtuigd. Ze hopen daar dat Picock voor de 'dubbel' zorgt: goud in het mountainbiken en wegwielrennen. "Het winnen van de mountainbikerace zal hem enorm veel vertrouwen geven voor de wegrit", zegt Stephen Parks aan Cyclingnews. Parks is de Performance Director van Team Great Britain.

Ploegmaats Pidcock gemotiveerd

"Het lijdt geen twijfel dat we moeten rijden als ploeg en ook zijn ploegmaats zullen gemotiveerd zijn. Tom heeft de benen en is klaar voor de wedstrijd. Ze zullen er dus verlekkerd op zijn om voor hem te rijden." Dat moet een heftige strijd opleveren met de vernoemde tegenstanders. "Het zou een fantastische race moeten zijn."

Op naar een tweede gouden medaille voor Tom Pidcock? "Het is mogelijk. Als er één nummer is uit de wielersport waar ik mijn geld niet op zou inzetten, is het de wegrit. Omdat het zo'n lastige wedstrijd is. Normaal gezien zal het een slijtageslag zijn. Als het hele peloton tegen jou rijdt, is het ongelooflijk moeilijk om te winnen."

Kamp-Pidcock blaakt van vertrouwen

Het is nog maar de vraag welke renner daar last van zal hebben. "We zullen zien hoe het uitdraait, maar we maken zeker kans", waarschuwen ze de concurrentie in het Engelse kamp.