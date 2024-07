Marc Sergeant zwaar aangedaan door gebeurtenis op Olympische Spelen

Marc Sergeant volgt de Olympische Spelen op de voet en leeft mee met de atleten. Er is de koers, maar ook andere sporten kunnen de aandacht van Sergeant wekken.

Na de gouden en bronzen medaille van Remco Evenepoel en Wout van Aert op de eerste officiële Spelen-dag, was het euforie alom in het Belgische kamp. Die is ondertussen al serieus weggedeemsterd. Velen hadden gehoopt dat die kanonstart de aanzet zou zijn voor nog meer medailles, maar voorlopig blijven die uit.

Marc Sergeant fan van Casse

Nochtans had België dinsdag een grote kanshebber op eremetaal, met Matthias Casse in het judo. Casse verloor in de kwartfinales en greep in de herkansingen dan ook nog eens naast een bronzen medaille. Het werd slechts een vijfde plaats voor onze landgenoot, die zwaar aangeslagen was. Sergeant blijkt van fan hem te zijn.

De voormalige ploegleider van Lotto heeft op X gereageerd op het feit dat judoka Casse naast een medaille heeft gegrepen. "Fantastische atleet, op en top, alleen zijn de judogoden hem niet gunstig gezind op de Olympische Spelen. Deed alles wat moest, aanvallen, vooral niet willen verliezen. Wat een topper!!!"

Fantastische atleet, op en top, alleen zijn de Judo Goden hem niet gunstig gezind op OS, deed alles wat moest, aanvallen, vooral niet willen verliezen.

Wat een Topper !!!

Ik gunde het hem zo… — Marc Sergeant (@marc_sergeant) July 30, 2024

Ondanks al die verwoede pogingen heeft het voor hem niet mogen zijn in Parijs en dat vindt Sergeant ook enorm jammer. "Ik had het hem zo gegund..." Dat zal voor de hele natie wel het geval geweest zijn. Dit is ook wel een streep door de Belgische rekening, want een top 3 was toch wel het minste wat van Casse verwacht werd.

Ook in wegrit uitkijken naar Remco en Wout

Voorlopig zijn het dus enkel de wielrenners die voor een medaille zorgen en die zullen het aan het einde van de week ook moeten klaren in de olympische wegrit.