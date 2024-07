Tom Pidcock zelf komt nu ook met ferme verwittiging richting van Aert, Evenepoel en van der Poel

Tom Pidcock heeft al een nieuwe Olympische gouden medaille weten te pakken. Na goud in Tokio wist hij ook de mountainbikerace in Parijs tot een goed einde te brengen. En kan er nu nog meer in Frankrijk?

Ook in de Olympische wegrit zou het wel eens moeten kunnen lukken voor Pidcock. Als hij zichzelf kan opladen, dan zal zijn vorm de rest moeten doen om de concurrentie aan te gaan met Evenepoel, van Aert en van der Poel onder meer. "Het winnen van de mountainbikerace zal hem enorm veel vertrouwen geven voor de wegrit", zei Stephen Parks eerder al aan Cyclingnews. De Performance Director van Team Great Britain is in de wolken met zijn poulain. © photonews "Het lijdt geen twijfel dat we moeten rijden als ploeg en ook zijn ploegmaats zullen gemotiveerd zijn. Tom heeft de benen en is klaar voor de wedstrijd. Ze zullen er dus verlekkerd op zijn om voor hem te rijden. Het zou een fantastische race moeten zijn." In de running volgens Pidcock Een tweede gouden medaille voor Tom Pidcock is volgens de Britten dus zeker mogelijk. En ook Pidcock zelf lijkt zeker wel te blijven geloven in een nieuwe goede afloop. De voorbije dagen kon hij alvast gaan recupereren. "Normaal doe ik een duurtocht na een mountainbikerace. Nu neem ik mijn tijd om te herstellen, mezelf op te frissen en dan weer verder te knallen. Eerst wat tijd met familie doorbrengen ook, want ik moet hen al zo vaak missen. We zullen zeker in de running zijn in de wegrit."