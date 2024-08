Patrick Lefevere bevestigt transfer en geeft een nieuwe update in de dossiers van Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen

Patrick Lefevere is druk in de weer om zijn ploeg voor 2025 vorm te geven. Over Alaphilippe en Asgreen bestaan er al een tijdje twijfels of ze bij de ploeg blijven.

Dat zijn toch twee klinkende namen die Soudal Quick-Step de voorbije jaren heel wat geboden hebben. De realiteit is ook wel dat ze in hun laatste seizoenen niet meer dat topniveau van weleer bereikt hebben. De Ierse journalist doet via Substack een exclusief gesprek met Lefevere uit de doeken over nieuwkomers en vertrekkers.

Zo heeft hij bevestigd dat Soudal Quick-Step zijn slag thuishaalt in de strijd om Valentin Paret-Peintre en hintte hij ook op de terugkeer van Maximilian Schachmann. Daarnaast zijn er akkoorden bereikt met verschillende renners die nu al voor Soudal Quick-Step rijden. Gianni Moscon en Casper Pedersen blijven zo aan boord.

Lefevere vol lof over Moscon

Moscon krijgt nog meer Italiaans gezelschap bij de eliteploeg. Belofte Andrea Raccagni Noviero stroomt door naar de WorldTour-ploeg. Lefevere is lovend over het werk dat Moscon heeft geleverd in de Tour de France. Er komt een beloning in de vorm van een contract voor twee jaar. Met Masnada vertrekt wel een andere Italiaan.

Dat was reeds bekend. Dan is het nog de grote vraag wat er gebeurt met Asgreen en Alaphilippe. Kasper Asgreen gaat effectief Soudal Quick-Step verlaten na afloop van zijn contract op het einde van 2024. Het was in dienst van Soudal Quick-Step dat de Deen in 2021 een memorabele zege behaalde in de Ronde van Vlaanderen.

Lefevere hoopt Alaphilippe te houden

Wat dan gezegd van de talloze mooie momenten die Julian Alaphilippe bij zijn huidige werkgever beleefd heeft? Dat hij vertrekt, staat nog niet helemaal vast. Lefevere hoopt nog altijd om de samenwerking met de Fransman verder te zetten. Alaphilippe moet dan wel enkele andere lucratievere voorstellen weigeren.