'Patrick Lefevere gaat oude bekende terug naar Soudal Quick-Step halen en zo kern rond Evenepoel versterken'

Patrick Lefevere heeft in de Tour kunnen vaststellen dat Remco Evenepoel het al erg fraai deed. Is het dan tijd om op de lauweren te rusten? Integendeel.

Het is niet enkel Evenepoel die kon charmeren met een derde plaats in het klassement, maar Soudal Quick-Step deed het ook als ploeg meer dan behoorlijk. Superploeg UAE is anno 2024 hors catégorie, voor de rest moest Soudal Quick-Step voor weinig teams onder doen. Lefevere wil zijn ploeg nog sterker maken in het rondewerk.

Dat blijkt alvast uit een nieuwe transfer die op til is. Het Laatste Nieuws meldt dat Maximilian Schachmann in 2025 zou uitkomen voor Soudal Quick-Step. In dat geval is het voor de Duitser een terugkeer op het oude nest, want hij koerste al voor Quick-Step in 2017 en 2018, na zijn opleiding te hebben gekregen bij Klein Constantia.

Schachmann van Quick-Step naar BORA...

Dat was destijds de opleidingsploeg van Quick-Step. In 2019 trok hij naar BORA-hansgrohe. Na zes jaar bij deze ploeg lijkt het dus tijd om een nieuwe, ofwel oude, omgeving op te zoeken. Bij BORA wilde Schachmann zich meer ontpoppen tot klassementsrenner. De waarheid heeft zijn rechten: dat is niet bepaald een succes geworden.

© photonews

Dat wil niet zeggen dat hij in een team met een kopman als Evenepoel geen belangrijke rol kan spelen. Schachmann heeft zich recent nog laten opmerken in een grote ronde. In de openingsrit van de Giro versloeg hij ene Pogacar in de sprint, maar Narvaez bleek nog een tikkeltje sneller en ging met het roze aan de haal.

En met adelbrieven terug naar Soudal Quick-Step

Ook met het oog op de Ardennenklassiekers kan Schachmann een waardevolle kracht worden voor Soudal Quick-Step, want in het verleden werd hij al eens derde in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.