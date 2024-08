Van der Poel kiest tussen olympisch goud en lievelingskoers Ronde van Vlaanderen: "Heeft ook wel grote impact"

Mathieu van der Poel en zijn lievelingskoers Ronde van Vlaanderen: het is een droomhuwelijk. Durft hij het behalen van olympisch goud daar nog boven te plaatsen?

Het AD vraagt hem in een video of een olympische titel af te wegen tegen succes in de klassiekers. Wat zou een gouden olympische medaille nu echt vooor hem betekenen? "Dat zou heel mooi zijn. In het wegwielrennen zijn er natuurlijk ook zo veel andere mooie dingen te winnen", steekt Van der Poel dat ook niet weg.

Desondanks zou een overwinning in Parijs nog we iets van een andere allure zijn. "Een olympische titel is wel iets wat de sport overstijgt. Waarschijnlijk zet ik olympisch goud nog boven een Monument. Ik zou het wel op gelijke hoogte zetten met wereldkampioen worden in het wielrennen." Dat moet hij zeggen als man in de regenboogtrui.

Eerdere zeges spelen rol in keuze Mathieu

Het is ook nog eens een teken hoe erg hij zijn zege op het WK in Glasgow koestert. De interviewer komt dan met een nieuw dilemma: de olympische wegrit winnen of de Ronde van Vlaanderen? Dan liever de olympische wegrit? "Ja, nu wel. Dat komt misschien omdat ik de Ronde al heb gewonnen", redeneert Van der Poel.

Dat is wel het minste wat je kan zeggen: Van der Poel triomfeerde al drie keer in Vlaanderens Mooiste. Dit in een tijdsspanne van vijf jaar. Zonder die Ronde-zeges zou hij er misschien anders tegenaan kijken. "Anders zou dat wel een moeilijke keuze zijn, denk ik." Heel eerlijk van de man van Alpecin-Deceuninck om dat toe te geven.

Nog grote liefde tussen Van der Poel en de Ronde

Het is ook nog eens een indicatie van de uitstraling van een wielerwedstrijd als de Ronde. "In het wielrennen heeft ook de Ronde van Vlaanderen wel een grote impact."