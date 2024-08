Bondscoach Vanthourenhout onthult wat Van Aert en Evenepoel van olympische wegrit vinden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Belgische renners hebben donderdag het parcours verkend van de olympische wegrit in Parijs. Bondscoach Sven Vanthourenhout zag enthousiaste renners.

Vanthourenhout en onder meer Wout van Aert hadden het parcours van de olympische wegrit in Parijs al eens verkend. Dat konden ze donderdagavond ook doen zonder verkeer in de binnenstad van de Franse hoofdstad.

"We hebben niet echt iets bijgeleerd", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij Sporza. Hij fietste mee met zijn renners. "Er waren geen grote verrassingen. Al is het zonder verkeer is het wel nog anders.

"Je kan bochten op een andere manier aansnijden en je merkt dingen op." En over dat parcours zijn de Belgen enthousiast. "Voor hen zijn er geen addertjes onder het gras. Ze wisten wat op hen zou afkomen."

WK Leuven 2021

De wegrit in Parijs is 272,1 kilometer lang en onderweg moeten de renners zo'n 2800 hoogtemeters overwinnen. Na een lange lus van 220 kilometer moeten ze nog drie plaatselijke ronden afleggen met daarbij de beklimming naar Montmartre.

Het parcours lijkt sterk op een klassieker uit het voorjaar, maar vooral op dat van het WK van 2021 in Leuven. Iets wat Van Aert en Evenepoel dus zeker moet liggen.