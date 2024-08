Pakken Van Baarle en Van der Poel uit met hun wapen op de Spelen? "Kan een voordeel zijn"

Voor Dylan van Baarle was 2024 geen bijzonder geslaagd jaar. Toch kon de Nederlander al een gouden medaille vieren op deze Spelen door zijn vriendin Pauline Ferrand-Prévot.

Dit seizoen kende Dylan van Baarle al heel wat pech met valpartijen. De Nederlander moest door een sleutelbeenbreuk in de Dauphiné de Tour missen, maar is wel helemaal klaar voor de olympische wegrit van zaterdag.

Als Van Baarle nog motivatie nodig had, dan heeft hij die zeker gekregen van zijn vriendin Pauline Ferrand-Prévot. Zij pakte goud in het mountainbiken, maar Van Baarle was er zelf niet bij. Hij zat op hoogtestage in Tignes.

Van Baarle en Van der Poel koersen op intuïtie

Beter doen wordt nu moeilijk voor Van Baarle. "Ja, de lat ligt hoog…", zegt hij bij Wielerflits. Al heeft hij zijn vriendin ook nog niet gezien, ze had nog heel wat verplichtingen na haar gouden medaille.

Toch mag Van Baarle ook zelf dromen van goud. De Nederlander toonde in het voorjaar al een paar keer dat hij de neus voor het goede moment heeft. En ook Mathieu van der Poel rijdt vooral op intuïtie.

"Mathieu doet vaak, zoals in Glasgow, zijn eigen ding en dat pakte heel goed uit. Dus ja, ik denk dat we allebei wel een goed gevoel hebben voor het juiste moment. Dat is een voordeel op de Spelen", zei de Nederlander nog.