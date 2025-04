Mathieu van der Poel wist al snel hoe laat het was en doet ook verrassende onthulling na Ronde van Vlaanderen

De reactie van Mathieu van der Poel na de Ronde van Vlaanderen heeft een verrassende onthulling aan het licht gebracht. De Nederlander is ziek geweest in aanloop naar Vlaanderens Mooiste.

Op de beelden waren er voor de laatste keer Kwaremont niet meteen tekenen van zwakte te zien bij Van der Poel. Dat voelde die laatste zelf dan toch anders aan. "Ik ben best wel blij met mijn podiumplaats. Ik had al iets vroeger gevoeld dat Pogacar mij ging lossen. Ik had geen topbenen en zat al een paar keer op de limiet. Dan weet je dat het moeilijk wordt op de laatste keer Kwaremont."

Dat wil niet zeggen dat Van der Poel het al had opgegeven. "Ik heb wel geprobeerd om hem te volgen omdat ik wist dat ik het anders mezelf kwalijk had genomen. Ik had natuurlijk graag gewonnen maar ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat het niet elk jaar zal lukken." Het is toch weer die dekselse Kwaremont die er te veel aan was voor Van der Poel. "Voor mij is het geen verrassing. Twee jaar geleden is het ook zo gebeurd."

Van der Poel te snel op zijn tandvlees

Daarom hoeft het zich niet elke keer te herhalen. "Het is wel jammer, want mits een topdag had ik misschien wel meegekund. Daar ben je vandaag niet veel mee. Het ligt mij wel dat de Ronde van Vlaanderen zo'n zware wedstrijd is, maar ik zat iets te snel op mijn tandvlees", zegt Van der Poel met een vrij nasale stem. Dat laatste heeft misschien een grotere rol gespeeld dan zijn val.

"Ik ben drie dagen lang ziek geweest", onthult Van der Poel. "Daardoor heb ik een paar procentjes verloren. Ik hoop dat ik het rechttrek voor Parijs-Roubaix. Het ging de laatste dagen veel beter. Ik had er vooral in het begin van de week last van. Ik klink nog altijd een beetje nasaal maar het is al beter dan in het begin van de week."

Van der Poel wil terug meer trainen

Moet Van der Poel zijn aanpak richting Roubaix dan bijsturen? "Ik ga terug wat meer trainen. Ik heb vorige week al gerust om die ziekte te laten passeren. Ik hoop dat het op tijd over gaat en dat ik in Parijs-Roubaix nog eens kan knallen. Er zijn nog veel renners ziek geweest. Het is slecht weer geweest in de Tirreno en in Milaan-Sanremo. Ik ben zeker niet de enige die er mee te kampen heeft. Ik hoop dat ik er door ben."