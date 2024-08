Remco Evenepoel noemt zijn grote topfavoriet voor gouden medaille in olympische wegrit

Remco Evenepoel is een van de topfavorieten voor de olympische wegrit in Parijs. Hij heeft zelf wel een andere topfavoriet voor de gouden medaille.

Met Remco Evenepoel en Wout van Aert heeft België twee van de grote favorieten voor het goud in de olympische wegrit. Evenepoel won al goud in het tijdrijden, Van Aert pakte verrassend het brons tegen de klok.

De Belgen trekken dus met zelfvertrouwen naar de olympische wegrit, maar ook met vertrouwen. Met Van Aert en Evenepoel, maar ook Stuyven en Benoot hebben de Belgen heel wat troeven in handen.

Van der Poel topfavoriet voor Evenepoel

Toch ziet Remco Evenepoel maar één topfavoriet. "Mathieu van der Poel. In de voorjaarsklassiekers heeft hij al een uitzonderlijk niveau gehaald en in de Tour is hij een beetje in de schaduw gebleven", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel is dan ook zeker dat Van der Poel klaar zal zijn voor de wegwedstrijd. Al kijkt Evenepoel ook niet enkel naar Van der Poel. "We gaan onze wedstrijd niet op één renner mogen afstemmen maar vooral op onszelf moeten focussen."

Als Evenepoel nog één naam moet noemen, dan zegt hij die van Tom Pidcock. De Brit heeft in het mountainbiken laten zien dat hij een goede vorm te pakken heeft.