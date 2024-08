Tiesj Benoot wil één iets niet meemaken in olympische wegrit: "Moeten we absoluut vermijden"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tiesj Benoot is enige Belg die de olympische wegrit echt aanvat als helper. Al wordt het afwachten tijdens de koers hoe zijn rol zich zal ontplooien.

Drie jaar geleden in Tokio was Tiesj Benoot er al eens bij op de Olympische Spelen. Toen werd hij 58ste, op meer dan elf minuten van winnaar Carapaz. Ook nu is het de bedoeling dat Benoot vooral als helper meegaat.

"Mijn rol zal afhangen van het verloop van de koers. We zijn hier met amper vier renners, dus we moeten absoluut vermijden om in de verdediging te komen", waarschuwt Tiesj Benoot bij VTM Nieuws.

Rol Benoot in olympische wegrit

"Sterke renners die wegrijden en wij die moeten achtervolgen, dat willen we niet", zegt Benoot. Doordat er amper vier Belgen aan de start staan, is het bijzonder moeilijk om iets recht te zetten als ze in de verdrukking zitten.

De rol van Benoot wordt pas echt duidelijk eens de koers van start gaat. "Het hangt er van af hoe de start verloopt. Of er een sterke of zwakke groep wegrijdt. Afhankelijk daarvan zal mijn rol aangepast worden."

Benoot zelf kan ook een goede finale rijden, dat bewees hij al meermaals in het voorjaar. Op het WK vorig jaar in Glasgow eindigde Benoot ook negende, nadat hij ook als helper van start was gegaan.