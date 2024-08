José De Cauwer pakt uit met bijzonder concrete voorspelling over Mathieu van der Poel

De scherpe blik van José De Cauwer is klaar om de olympische wegrit te analyseren. Is Mathieu van der Poel nu topfavoriet of niet? Op die vraag geeft hij voorafgaand aan de wedstrijd zijn antwoord.

De olympische wegrit wordt zowat geframed als Van der Poel tegen de Belgen. Want België behoort toch ook met enkele renners tot de favorieten? "Zeker. Alleen kan de koers zo lopen dat we op het einde naar mekaar zitten te kijken en zeggen: wat is er nu gebeurd?" De Cauwer beweert in Paris by night dat het alle kanten uit kan.

Is Van der Poel nu het meest favoriet of zijn de Belgen het meest favoriet? "Het is fifty-fifty. België zal als land bekeken worden. De teneur zal zijn: de Belgen moeten het doen. Van Van der Poel wordt ook verwacht dat hij het doet. Tactisch gezien zal Van der poel zelf het heft in handen nemen", komt De Cauwer met een voorspelling.

Uitspraak Van Aert geen toeval

Niemand die het eendagswerk zo onder de knie heeft als Van der Poel. Iedereen denkt dat hij ook nu op de afspraak zal zijn. "Zijn concurrenten gaan ervan uit. Wout van Aert zegt niet voor niets dat Van der Poel de enige topfavoriet is. Hij zou dat ook kunnen zeggen om druk te leggen bij Mathieu, maar dat maakt niet uit."

Want Van der Poel lijkt nooit druk te voelen en oogt immer ontspannen. "Hij heeft niet verkend. Dan denk je bij jezelf: hoe kan dat nu? Dat alleen al legt al druk bij de andere renners. Die kunnen dan denken: hoeveel zelfvertrouwen moet die niet hebben?" Zo heeft Van der Poel misschien nu al wel een mentaal spel gewonnen.

Belgen kennen Van der Poel

De Belgische renners moeten zich daar geen zorgen over maken, ze weten welk vlees ze in de kuip hebben met Mathieu van der Poel. Sowieso zal het moeilijk worden om hem te verslaan, maar België heeft wel meerdere ijzers in het vuur.