Opvallend onderonsje tussen Remco Evenepoel en Wout van Aert aan aankomst zegt alles over moment van paniek

Remco Evenepoel was dan wel oppermachtig, op een bepaald moment brak er wel paniek uit. Wout van Aert kwam daar pas achter na de koers.

Tijdens de tv-uitzending van de olympische wegrit bleef de camera na de aankomst even hangen bij de winnaar die zijn ploegmaats terug zag. Zo konden de Nederlandstalige kijkers nog een leuke conversatie meepikken. Wout van Aert kwam Remco Evenepoel op dat moment feliciteren. "Proficiat", zei de man uit de Kempen.

Evenepoel lichtte hem toen in over het feit dat hij in de finale nog lek was gereden. "Ik val nog plat op 4 kilometer van de meet, jongen." In een koers zonder oortjes kon Van Aert daar nog niet op de hoogte van zijn. "Ah, serieus?" Ja, serieus. Heel even kon je toen toch wel de paniek zien op het gelaat van Remco Evenepoel.

Evenepoel kende precieze voorsprong niet

Ook dat heeft te maken met het gebrek aan oortjes. Hij wist niet dat hij al een minuut voorsprong had. Met wild handgeklap maande hij aan om de fietswissel zo snel mogelijk door te voeren. Evenepoel legde aan Van Aert uit dat hij op kasseitjes was lek gereden. Waarop Van Aert dan ook vroeg of er een fietswissel gedaan was.

"Ja, ik ben op mijn zwarte fiets geëindigd", aldus Evenepoel. Het is dus allemaal goed afgelopen. Achteraf is het nog iets wat die overwinning extra knap maakt, maar op het ogenblik zelf is het logisch dat de stress even toeslaat. Het veranderde uiteindelijk dus niets aan de uitkomst: Remco pakte de winst. "Chapeau", klonk het bij Wout.

Van Aert schatte bocht verkeerd in

Jasper Stuyven kwam ook nog even polsen hoe het met Wout van Aert gesteld was, want die laatste was net voordien nog tegen de grond gegaan. "Bochtje verkeerd ingeschat", zei Van Aert hierover.