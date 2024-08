Lekke band vergalt olympische dubbel van Remco Evenepoel nog bijna: "Wat een geluk"

Remco Evenepoel heeft nog maar eens zijn klasse getoond met de olympische titel op de weg. Toch was er nog een stressvol momentje door een lekke band op vier kilometer van de streep.

Met een aanval op 37 kilometer van de streep viel Remco Evenepoel aan in de olympische wegrit. Hij rolde iedereen op die nog voor hem reed en de laatste 15 kilometer solo naar de aankomst. Opnieuw een triomf voor Evenepoel.

"Ik voel me ziek van de inspanning", zei Evenepoel in zijn eerste reactie bij Eurosport. "Het was een heel zware dag. Om dit te winnen en de eerste man te zijn die de dubbel pakt is historisch." Van Moorsel deed het hem in 2000 al voor.

Evenepoel schudde Madouas als laatste af. "Want je bent nooit helemaal zeker. Ik voelde wel dat zijn benen leegliepen en de plek waar ik hem kon lossen lag me wel echt", zei Evenepoel nog. "Vanaf dat moment was het gewoon volle bak pushen tot de streep."

Lekke band Evenepoel

Op vier kilometer van de streep was het wel nog even schrikken toen Evenepoel nog lek reed. Zijn voorsprong op Madouas was toen echter al meer dan een minuut. Evenepoel kreeg snel een nieuwe fiets en kon weer verder.

“Die lekke band op goed vier kilometer te gaan was enorm stressvol. Ik voelde ineens dat ik een lekke band had en ik moest zo snel mogelijk wisselen. In de auto waren ze daar niet meteen klaar voor. Gelukkig had ik tijd genoeg en kwam het allemaal goed. Wat een dag!"