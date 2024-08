Wout van Aert nog maar pas klaar met de Olympische Spelen of hij kondigt al een nieuw groot doel aan

Na het koersen in het shirt van Team Belgium op de Olympische Spelen keert Wout van Aert weldra terug naar zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Het seizoenseinde is voor hem nog lang niet in zicht.

Wout van Aert heeft door zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen natuurlijk lange tijd niet kunnen koersen. Dat zorgt er misschien wel voor dat hij het najaar op de weg behoorlijk gaat rekken. Alleszins is er geen tijd voor een lange periode van rust na de Olympische Spelen. De volgende grote koers komt er al snel opnieuw aan.

De Tour de France moest hij eigenlijk gebruiken om zijn vorm te verbeteren. Dat is hem gelukt, tot op een bepaalde hoogte. Het was voldoende om in de olympische tijdrit de bronzen medaille te veroveren. Wie weet kan Van Aert nog wel een tikkeltje verbeteren en dan zit er mogelijk nog een heel mooi najaar van 2024 in.

Aankondiging van Wout van Aert

Na de Tour volgden de Spelen. Na de Spelen loert alweer een nieuwe grote ronde om de hoek. "Nu vakantie? Helaas niet. Binnen twee weken sta ik aan de start van de Vuelta", verkondigt Van Aert in Paris by night. "Ik ga wel even een paar dagen ontspannen." Even relaxen mag, maar het opladen van de batterijen moet snel gaan.

Van Aert heeft er echt wel zin in om van de Vuelta het beste te maken. "Ik ben heel blij dat ik terug goede benen heb. Ik wil opnieuw aan winnen toekomen." Dat kunnen we begrijpen, want zijn laatste zege dateert van Kuurne-Brussel-Kuurne. Voor een winnaarstype van Van Aert is dat een heel lange periode zonder overwinning.

Sprinterskansen voor Van Aert in Vuelta

De Vuelta-deelname van Van Aert werd wel al verwacht, maar nu heeft hij er zich dus ook zelf over uitgesproken. In Spanje lonken voor hem wellicht verschillende kansen op ritwinst, want vele sprinters zullen passen voor de Vuelta.