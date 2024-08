Belgische bond geeft meer uitleg over vervangen van Robbe Ghys op de Olympische Spelen

Geen Robbe Ghys in het baanwielrennen. De Belgische renner van Alpecin-Deceuninck is nog te vermoeid na een zware Tour en wordt vervangen door Noah Vandenbranden.

Geen ploegenachtervolging, ploegkoers en omnium voor Robbe Ghys op de Olympische Spelen in Parijs. Hij was nochtans gebrand op een medaille, nadat hij drie jaar geleden in Tokio naast een medaille greep in de ploegkoers met Kenny De Ketele.

Ghys bereidde zich voor op de Spelen met het rijden van de Tour, waar hij een pion was in de sprinttrein voor Jasper Philipsen. De Tour was echter te zwaar voor Ghys, die er tien dagen later nog altijd niet voldoende van hersteld is.

Geen Ghys op de Spelen

"We hebben zo lang mogelijk gewacht om te beslissen. En dat is ook geen beslissing van één man alleen, maar van de hele staff", zegt teamleider Koen Beeckman bij Het Nieuwsblad. Ze wisten dat Ghys vermoeid uit de Tour was gekomen.

Daarom hebben ze bijzonder lang gewacht om een beslissing te nemen. Het kon altijd dat Ghys zich toch plots beter zou voelen door een dag extra herstel, maar dat bleek niet het geval te zien. "Na de zondagtraining werd de knoop dan doorgehakt."

Noah Vandenbranden wordt dus de vervanger van Ghys op de Spelen, volgens het olympisch reglement moet dat in elk nummer waar Ghys was ingeschreven. Met Lindsay De Vylder rijdt Vandenbranden dus ook de ploegkoers.