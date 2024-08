Belgische wielerbond niet blij met voorbereiding Robbe Ghys op de Spelen: "Niet mijn taak"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het was even wachten, maar de baanwielrenners mogen maandag eindelijk in actie komen op de Olympische Spelen. Bij de Belgen wordt er vooral gekeken naar Lotte Kopecky en Robbe Ghys.

Maandag komen er al meteen Belgen in actie op de Vélodrome Nationale in Saint-Quentin-en-Yvelines. In de ploegenachtervolging proberen Tuur Dens, Fabio Van den Bossche, Lidnsay De Vylder en Robbe Ghys zich te kwalificeren. Ghys en De Vylder, dit voorjaar nog winnaar van de Nations Cup in Milton, maken in de ploegkoers dan weer kans op een medaille. Op de vorige Spelen werd Ghys nog vierde samen met huidig bondscoach Kenny De Ketele. Ghys mikt op medaille op de Spelen De Spelen bereidde Ghys voor met de Tour. Al had de Belgische wielerbond hem daar liever niet aan de start gezien. "Dat is niet mijn taak. Ik heb een werkgever en daar moet ik naar luisteren. De bond betaalt mij geen euro", zegt Ghys bij Wielerflits. Hij vertrouwt volledig op de aanpak van zijn trainer, dezelfde als Mathieu van der Poel, om hem in topvorm aan de start van de Spelen te brengen. Ghys rekent vooral in de ploegkoers van zaterdag op een topvorm. "Ik ben gezond uit de Tour gekomen en denk dat ik in absolute topvorm ga verkeren. Er moest nog maar weinig gebeuren na de Tour om mijn beste conditie te halen. Ik heb er dus heel erg veel zin in", besluit Ghys.