Kristen Faulkner verklaart waarom ze niet juichte bij winnen van de olympische wegrit

Kristen Faulkner kroonde zich zondag tot olympisch kampioene bij de vrouwen, maar reed gewoon over de finish zonder te juichen. Daar had de Amerikaanse wel een reden voor.

Het verschil met Remco Evenepoel een dag eerder kon bijna niet groter zijn. Hij vierde zijn olympische wegtitel bijzonder uitvoerig en stapte net na de meet zelfs van zijn fiets voor een iconische foto met de Eiffeltoren op de achtergrond.

Toen Kristen Faulkner over de streep kwam, leek het alsof de Amerikaanse niet leek te beseffen dat ze net olympisch kampioen was geworden. Faulkner reed gewoon door en vierde zelfs geen klein beetje.

Faulkner over niet vieren olympisch goud

De Amerikaanse had nochtans bijna een minuut voorsprong op het trio Marianne Vos, Blanka Vas en Lotte Kopecky. Faulkner had dus wel degelijk tijd om de mooiste zege uit haar carrière uitgebreid te vieren.

Al had Faulkner er wel een uitleg voor achteraf. "Ik wist wel degelijk dat ik gewonnen had, maar ik leg mezelf twee vuistregels op als ik koers. De eerste is: vier nooit voor de finishlijn, en de tweede is: kijk nooit achterom als je solo aanvalt", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

De Spelen zijn nog niet afgelopen voor Faulkner, want dinsdag komt ze met Team USA ook nog in actie in het baanwielrennen. In de ploegenachtervolging doet ze opnieuw een gooi naar een medaille.