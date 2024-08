Patrick Evenepoel zag tweede gouden medaille van Remco aankomen: "Dan dacht ik: hij zal toch niet..."

Remco Evenepoel pakte een week na zijn olympisch goud in het tijdrijden ook het goud in de wegrit. Vader Patrick Evenepoel zag het al een beetje aankomen.

Zes dagen na zijn derde plaats in de Tour pakte Remco Evenepoel al goud in het tijdrijden op de Olympische Spelen. Nog eens een week later deed Evenepoel dat nog eens fijntjes over in de wegrit in Parijs.

Tussen de tijdrit en de wegrit keerde Evenepoel even terug naar huis om wat te ontspannen. Vader Patrick Evenepoel had toen al door dat er misschien wel iets speciaal stond te gebeuren vorige zaterdag in de wegrit.

Onspannen Remco Evenepoel voor wegrit

"In het begin van de week had ik al in de gaten dat er misschien nog wel iets in zat. Remco was na die tijdrit twee en een halve dag thuis", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Zo gingen ze maandagavond iets eten in een sterrenrestaurant.

"Eerlijk, dan hebben we helemaal niet over de koers gesproken. Vraag me zelfs niet waarover het dan wel gaat. Gewoon: hoe is het? Met Oumi? Met jullie? Maar hij zat er zo ontspannen bij. Je merkte aan alles dat die Tour en dat eerste goud hem zoveel deugd had gedaan."

Evenepoel was blij dat hij even wat tijd met zijn familie kon doorbrengen, maar dinsdag ging de focus weer naar de Spelen. En als Remco Evenepoel ergens zijn zinnen op zet. "Dan dacht ik al: hij zal toch niet…"