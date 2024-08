Van Avermaert onthult waarom dubbel olympisch goud geen eindpunt zal zijn voor Evenepoel

Met Remco Evenepoel heeft Greg Van Avermaet een opvolger als olympisch kampioen. Vraag is nu of Evenepoel wel opnieuw met de voeten op de grond kan komen.

Acht jaar nadat hij in Rio de Janeiro de olympische titel pakte, lijkt Greg Van Avermaet het allemaal opnieuw te beleven. "Door de emoties en de sfeer in Parijs te zien, besef ik nu pas echt wat het in Rio was", zegt hij bij Sporza Daily.

"Als renner ben je zo gefocust dat je geen aandacht hebt voor de randzaken, maar nu zie ik pas wat het allemaal teweegbrengt bij de mensen en hoeveel mensen meeleven", gaat Van Avermaet verder.

Nieuwe doelen voor Evenepoel

Voor Evenepoel zal het dus genieten zijn, maar heel veel tijd is er niet. Er komen altijd weer nieuwe doelen aan. Het WK in Zürich eind september, waar Evenepoel voor de tweede keer wereldkampioen tijdrijden en op de weg kan worden.

"Wielrennen is zo'n harde sport. Er is geen tijd om te zweven", zegt Van Avermaet. "Hij is enorm getalenteerd, maar hij werkt ook enorm hard. Natuurlijk kan hij hier even van genieten."

"Maar voor zijn andere doelen zal hij hard moeten blijven werken. In het wielrennen komt er namelijk niets gratis. Hij is een kampioen die alleen maar meer wil. Hij heeft al een ongelooflijk palmares op zijn 24 jaar, maar zijn honger zal zeker nog niet gestild zijn."