Belgische wielerformatie heeft grootse plannen en haalt talent in huis

Intermarché - Wanty heeft opnieuw een toptalent in huis gehaald. Halvor Dolven zal de resterende maanden van 2024 als stagiair zijn kans wagen bij het team. Voor volgend jaar is er dan al een andere oplossing gevonden.

Halvor Dolven is de Noorse kampioen bij de beloften. De U23-kampioen krijgt de komende maanden de tijd om te rijpen bij Intermarché-Wanty. Hij mag namelijk als stagiair meerijden tot het einde van het lopende seizoen.

In 2025 gaat hij dan normaal gezien aan de slag bij Development Team Wanty-Reus-Technord. De gewezen langlaufer is nog maar een dik jaar aan het koersen en staat zeker in eigen land Noorwegen te boek als groot talent.

Welcome, Halvor Dolven! 🙌🇳🇴



The champion of Norway U23 joins Intermarché-Wanty as stagiaire and will race for Wanty-ReUz-Technord from 2025.



More about our new talent ➡️ https://t.co/p3uFbuxl7d pic.twitter.com/DsZbgp0OOL — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) August 6, 2024

Naast de nationale titel voor renners tot 23 jaar was de 20-jarige Noor ook al de winnaar in de beloftekoers Tour des 100 Communes. Ook in de Ronde van Antalya maakte hij tussen de profs al wat indruk eerder dit jaar.

De voetsporen van Kristoff?

"Ik wil in de voetsporen treden van Alexander Kristoff, Odd Eiking en Sven Erik Bystrøm, die hier al successen bereikten. Dit is een geweldige kans voor mij. Ik ben van vele markten thuis, maar mijn grootste kracht is wellicht de koers lezen", aldus Dolven bij Sporza.

Ook bij Intermarché-Wanty zelf zijn ze gelukkig dat ze een toptalent als Halvor Dolven hebben kunnen inlijven. Hij zal er de komende jaren een topverhaal willen schrijven. En niet vergeten dat ook ene Remco Evenepoel vrij laat begon met fietsen ...