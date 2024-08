'Beloning voor prima werk in dienst van Evenepoel kwestie van details en Soudal Quick-Step heeft nog meer nieuws'

Soudal Quick-Step is een stap dichter om werk van één van zijn renners voor Remco Evenepoel te belonen. Gianni Moscon gaat weldra een nieuw contract voor twee jaar tekenen.

Patrick Lefevere heeft onlangs al aangekondigd dat er een nieuw contract van twee jaar voor Moscon klaar ligt. De gok om het enfant terrible aan te trekken is er één waar Lefevere zelf alvast zeker geen spijt van heeft. De CEO van Soudal Quick-Step loofde recent het werk dat Moscon opknapte tijdens de Tour de France.

Lefevere heeft geen spijt

Daar deed Moscon nuttig werk in dienst van Evenepoel op het vlakke. Zodanig dus dat de Italiaan een nieuwe overeenkomst zal sluiten die ook de nodige appreciatie zal tonen voor zijn inzet. Toen Moscon in 2024 voor Soudal Quick-Step tekende was dat nog een contract aan lage voorwaarden, na enkele voor hem bewogen jaren.

Ze sluiten hem bij de Wolfpack dus helemaal in de armen. La Gazzetto dello Sport meldt nu via het X-account van zijn journalist Ciro Scognamiglio dat enkel nog de details ontbreken in het akkoord tussen Soudal Quick-Step en Moscon. In principe is het dus mogelijk dat we op korte termijn een aankondiging mogen verwachten.

Info @Gazzetta_it - Sources confirmed us that only details missing for a two year contract extension of Gianni Moscon with @soudalquickstep Now no @lavuelta for him, Plouay-Britain and Canada races as next schedule @cycling_podcast — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) August 6, 2024

De ploeg denkt alleszins grondig na over de toekomst van Moscon, zowel op de korte als de lange termijn. Er is nu ook meer informatie bekend over het programma dat hij de volgende weken en maanden gaat afwerken. Hij zal niet ingezet worden in de Vuelta. De Tour zal dus de enige grote ronde zijn die Moscon dit jaar rijdt.

Programma Moscon bekend

Wel zal hij deel uitmaken van het deelnemersveld in de GP Plouay, de Tour of Britain en de Canadese eendagskoersen.

Update: bij andere ploegen viel al officieel contractnieuws te rapen. Sébastien Grignard blijft langer bij Lotto Dstny. Simon Carr verkast dan weer bij EF en trekt naar het Franse Cofidis.