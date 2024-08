Sven Vanthourenhout het hof gemaakt door diverse topteams: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Was het dubbel olympisch goud van Remco Evenepoel een van de laatste werken van bondscoach Sven Vanthourenhout? Diverse topteams maken hem het hof en dus lijkt er veel mogelijk. En wat wil hij zelf doen?

Zoals gebruikelijk is, loopt het contract van de bondscoach in dit olympische jaar af. Sven Vanthourenhout is intussen bijna vier jaar bondscoach, toen hij in november 2020 overnam van Rik Verbrugghe. En dus kloppen diverse teams bij hem aan.

Het Laatste Nieuws meldt dat Vanthourenhout riante aanbiedingen van merkenteams op zak heeft om daar in de staf aan de slag te gaan. UAE Team Emirates is het meest concreet. Het is geen geheim dat de ploeg uit de Emiraten over heel wat financiële middelen beschikt.

Het is ook niet enkel UAE dat interesse heeft in Vanthourenhout. Ook Soudal Quick-Step, Red Bull-BORA-hansgrohe en Alpecin-Deceuninck zouden voor hem wel een plekje willen vrijmaken. Keuze genoeg dus. Een overstap is ook een reële optie, want zijn contract loopt af.

Gecharmeerd door bepaalde voorstellen

"Ik kan niet ontkennen dat ik gecharmeerd ben door bepaalde voorstellen van ploegen waar ik zelf niet aan dacht. Er waren enkele heel concrete bij. Vorig jaar kreeg ik ook al een aanbieding. Dan heb ik de bond correct ingelicht."

"Tegelijk heb ik de belofte gemaakt dat ik me honderd procent zou concentreren op de Spelen, het EK in Hasselt en de wereldkampioenschappen. Straks ga ik wel met mijn werkgever aan tafel zitten. Dat gesprek zal me ook veel wijzer maken. De bal ligt niet alleen in mijn kamp. Zij moeten ook tevreden zijn van mijn taak", aldus de bondscoach bij Het Nieuwsblad.