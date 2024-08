Axel Merckx kijkt zijn ogen uit met Remco Evenepoel en zegt wat het logische vervolg is

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ook Axel Merckx was danig onder de indruk van de zomer van Remco Evenepoel. Hij heeft gescoord in Frankrijk, dat staat als een paal boven water.

Remco Evenepoel reed in een goede maand tijd naar een ritzege en een podiumplek in de Tour de France en voegde daar in Parijs ook nog eens twee gouden medailles op de Olympische Spelen aan toe.

Dan mag je wel zeggen dat je goed geboerd hebt. Volgens Axel Merckx is het logische gevolg nu dat de aandacht van Evenepoel volledig naar de Tour de France gaat. Hij vindt het zelfs raar dat er ook gesproken wordt over Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen als doelen voor 2025.

“Op 24-jarige leeftijd, met wat hij in juli liet zien, zou hij er goed aan doen om zich volledig te richten op de Tour de France. Nu, niet binnen twee of drie jaar”, vertelt Merckx in La Capitale.

Evenepoel heeft gescoord bij het Franse publiek en de organisatoren van de Tour de France. Volgens Merckx zal dat ook zijn gevolgen hebben, in het voordeel van onze landgenoot.

“Het zou me niet verbazen dat ze in 2025 een langere tijdrit aan het parcours toevoegen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat Evenepoel voorsprong neemt op Pogacar en Vingegaard, waardoor het spektakel in de bergen nog groter wordt.”