Eddy Merckx twijfelt niet aan Remco Evenepoel: "Hij zal afrekenen met Tadej Pogacar"

Remco Evenepoel heeft met de dubbele olympische titel opnieuw een mijlpaal bereikt in zijn carrière. De vraag is wat er nu nog rest als doelen voor Evenepoel.

Met de olympische titel in het tijdrijden en in de wegrit heeft Remco Evenepoel bijna elke titel in het wielrennen nu minstens één keer gewonnen. Enkel de Europese wegtitel ontbreekt nog op de erelijst van Evenepoel.

De vraag is nu welke doelen Evenepoel nog zal hebben in zijn carrière. Op zijn 24ste heeft Evenepoel echter nog bijna tien jaar te gaan als profrenner. Toch heeft Evenepoel al 58 profzeges op zijn naam staan.

Evenepoel vs Pogacar in L-B-L

Onder meer het record in Luik-Bastenaken-Luik, waar Eddy Merckx recordhouder is met vijf zeges, zou een doel kunnen worden voor Evenepoel. Hij won overtuigend in 2022 en 2023, dit jaar moest hij forfait geven door een blessure.

Al won Tadej Pogacar dit jaar ook al zijn tweede keer Luik-Bastenaken-Luik. Hij wordt de komende jaren een grote uitdager voor Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. Toch twijfelt Eddy Merckx niet aan Evenepoel.

"Als Remco in een eendagskoers moet afrekenen met Pogacar, dan zal hij dat doen", zegt recordhouder Merckx bij La Dernière Heure. Nog drie zeges te gaan voor Evenepoel om het record van Merckx te Evenepoel.