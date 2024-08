Bondscoach Vanthourenhout onthult wat Evenepoel hem zei meteen na gouden medaille in de wegrit

Remco Evenepoel pakte op de Olympische Spelen in Parijs twee keer goud. En Evenepoel was echter ook bijzonder dankbaar voor het werk van bondscoach Sven Vanthourenhout.

Zes dagen na zijn derde plaats in zijn eerste Tour de France pakte Remco Evenepoel al goud in het tijdrijden op de Olympische Spelen. Een week later pakte Evenepoel nog eens uit in de wegrit met opnieuw goud.

Evenepoel deed het natuurlijk zelf, maar hij was ook bijzonder dankbaar voor iedereen die hem aan zijn dubbel olympisch goud heeft geholpen. Dat deed hij al in Paris by Night, na zijn tweede gouden medaille.

Evenepoel is Vanthourenhout bijzonder dankbaar

Bondscoach Vanthourenhout onthulde wat Evenepoel hem nog zei om hem te bedanken. "Na de finish heeft hij me bedankt voor het werk van de voorbije dagen, want het was bij momenten bijzonder hectisch in het olympische dorp", zegt hij bij Knack.

Zo kregen de Belgische renners elk hun eigen matras in het olympisch dorp, ze moesten dus niet op de slechte matrassen slapen. Bij Evenepoel heeft het duidelijk geholpen, want hij pakte twee keer goud.

"Dat Remco meteen merci zegt, verrast me niet", zegt Vanthourenhout nog. "Hij is een jongen met het hart op de juiste plaats. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Al zijn zijn benen ook niet mis", besloot de bondscoach nog.