'Ex-winnaar Ronde van Vlaanderen doet de wenkbrauwen fronsen met onmiddellijke transfer'

Sinds 1 augustus mogen transfers officieel worden bekendgemaakt in het wielrennen. Italiaans kampioen Alberto Bettiol zou echter niet wachten tot een einde van het jaar om een overstap te maken.

Het contract van Alberto Bettiol (30) bij EF Education-EasyPost loopt eind dit jaar af en dus kan de Italiaanse kampioen vanaf volgend seizoen voor een andere ploeg gaan rijden. Al is het maar de vraag of hij de komende maanden nog bij de Amerikaanse ploeg rijdt.

Vorige week meldde Ciro Scognamiglio, journalist bij La Gazzetta dello Sport, dat Astana Qazaqstan interesse toonde in Bettiol. Nu zou er echter al een akkoord zijn voor een overstap op 15 augustus van EF naar Astana.

Moet Bettiol Astana redden van degradatie?

Zo'n overstap midden in het seizoen is eerder ongebruikelijk en mag ook maar tussen 1 en 15 augustus. In 2022 stapte Dylan Teuns begin augustus over van Bahrain Victorious naar Israel Premier-Tech.

Astana hoopt wellicht op veel UCI-punten van Bettiol, want de ploeg moet een achterstand van 3.000 punten ophalen om degradatie uit de WorldTour te vermijden eind 2025. Dit jaar scoort Bettiol goed met al meer dan 1.400 UCI-punten.

Voor de Italiaan is bezig aan zijn beste seizoen sinds lang. Na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen in 2019 was Bettiol wisselvallig. Hij won in 2021 wel een rit in de Giro en won dit jaar al Milaan-Turijn en het Italiaans kampioenschap op de weg.