Serge Pauwels opvolger van Sven Vanthourenhout als bondscoach? Dit zegt hij er zelf over

Sven Vanthourenhout vertrekt door zijn vele succes als bondscoach wellicht eind dit jaar. Serge Pauwels wordt genoemd als één van zijn opvolgers.

Met drie medailles op de Olympische Spelen heeft Sven Vanthourenhout nog wat eremetaal extra binnengehaald als bondscoach. Sinds Vanthourenhout in november 2020 bondscoach is, behaalde België de ene na de andere medaille op kampioenschappen.

Dat is ook de grote ploegen niet ontgaan. Onder meer UAE Team Emirates, Red Bull-BORA-hansgrohe en Soudal Quick-Step zouden Vanthourenhout graag aantrekken. Als Vanthourenhout vertrekt, moet er een opvolger gezocht worden.

Pauwels opvolger van Vanthourenhout?

Volgens HLN zijn Serge Pauwels, huidig assistent-bondscoach bij de profs en beloften en bondscoach van de junioren, en Greg Van Avermaet zouden in beeld zijn om Vanthourenhout op te volgen als bondscoach.

"Ik ben nog altijd bondscoach van de junioren, pas sinds begin dit jaar ben ik de opvolger van Carlo Bomans", zegt Pauwels in de podcast Derailleur. "Ik werk goed samen met Sven en hoop dat dat nog even zal blijven duren."

"Ik heb hem nog niet gesproken erover, want ik was zelf wat verrast. Ik ben heel blij met de rol die ik nu heb en als ik met de renners die ik nu heb bij de junioren kan doorgroeien naar de profs zou dat mooi zijn." Volgens Pauwels is nu al een stap hogerop zetten nog te vroeg.