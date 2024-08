Van der Poel, Pogacar en Evenepoel blinken uit: waarom 2024 een uitzonderlijk wielerjaar is

Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Biniam Girmay. De toppers zorgen voor een uitzonderlijk seizoen in de koers.

In het voorjaar zorgde Mathieu van der Poel al voor een unieke dubbel door als wereldkampioen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen. De laatste dubbel dateert van 2013, toen door Fabian Cancellara.

Tadej Pogacar maakte dan weer een doel van de dubbel Giro-Tour en maakte het ook waar. De Sloveen won zowel in de Giro als in de Tour zes ritten en het eindklassement. Marco Pantani was de laatste die in 1998 de dubbel realiseerde.

Ook Remco Evenepoel deed natuurlijk zijn duit in het zakje. Na zijn derde plaats in de Tour werd Evenepoel de eerste mannelijke renner die zowel goud pakte in het tijdrijden als in de wegrit op de Olympische Spelen.

Girmay en Carapaz zorgen voor primeurs

Tijdens de Tour de France waren er ook nog enkele prachtige en unieke momenten. Mark Cavendish pakte eindelijk zijn 35ste ritzege in de Tour de France en heeft nu een ritzege meer dan Eddy Merckx in de Tour.

Biniam Girmay pakte als eerste zwarte Afrikaan een ritzege in de Tour en ook de eerste Afrikaan die de groene trui won. Richard Carapaz reed één dag in het geel, maar is wel de eerste Zuid-Amerikaan die de leiderstrui droeg in alle grote rondes.